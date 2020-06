Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einen Verkehrsunfall am 9. Juni 2020, um 17.59 Uhr in Rotthausen. Als ein Linienbus von der Mechtenbergstraße nach links in die Wembkenstraße abbiegen wollte, überholte ihn links ein schwarzer VW Passat, so dass der Busfahrer scharf abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei verletzte sich ein 10 Jahre altes Mädchen im Bus. Der schwarze Passat setzte seine Fahrt fort. Die Fahrzeugführerin/ der Fahrzeugführer des schwarzen VW Passat wird gebeten sich bei der Polizei zu melden, um den Sachverhalt zu klären. Sachdienliche Hinweise zu dem schwarzen VW Passat und/ oder der Person am Steuer nimmt die Polizei unter den Rufnummern 0209/ 365-6230 (Verkehrskommissariat) oder -2160 (Leitstelle) entgegen.

