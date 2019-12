Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Einbrecher erbeuten hohen Geldbetrag

Bad Wildbad (ots)

3 vermutlich jugendliche Einbrecher wurden am 30.12.19 gg. 18:20 Uhr durch den gerade heimkehrenden 57-jährigen Wohnungsinhaber und dessen 30-jährige Tocher in der Wohnung überrascht, wo sie nach dem Aufhebeln der Eingangstüre offensichtlich zwei Räume bereits durchwühlt hatten. Die 3 Einbrecher drängten sich an den Geschädigten vorbei ins Treppenhaus und flüchteten unerkannt. Ein Täter hatte den Geschädigten noch in dessen Flur in ausländischer Sprache angesprochen. Die Täter entwendeten verstecktes Bargeld in 5-stelliger Höhe. Beschrieben wurden die Täter als alle ca. 170-175cm groß, schwarz gekleidet mit Bomberjacken und Rucksäcken. Alle trugen Kapuzen und Tücher vor dem Gesicht. Auch eine intensive Fahndung mit 5 Streifenwagen und dem Polizeihubschrauber führte nicht zum Ergreifen der Täter. Hinweise zu den geflüchteten Tätern nimmt der Polizeiposten Bad Wildbad unter Tel.: 0708193900 entgegen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186 1111

E-Mail: Pforzheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell