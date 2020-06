Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung - Tatverdächtige wurden ermittelt

Gelsenkirchen (ots)

Unsere Öffentlichkeitsfahndung vom 27. November 2019, 13.29 Uhr, nach zwei Verdächtigen für einen besonders schweren Diebstahl in einem Geschäft an der Hochstraße in Buer nehmen wir hiermit zurück. Als Tatverdächtige konnten zwei Jungen im Alter von 11 und 13 Jahren ermittelt werden. Alle Medien, die die Fahndung elektronisch veröffentlicht haben, werden gebeten, die entsprechenden Fotos zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Thomas Nowaczyk

Telefon: +49 (0) 209 365-0

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell