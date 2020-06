Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Jugendliche verursachen Unfall in Horst

Gelsenkirchen (ots)

Zwei 15 und 16 Jahre alte Jungen haben in der Nacht zu Sonntag, 7. Juni 2020, einen Verkehrsunfall auf der Emmichstraße in Horst verursacht. Der 15-Jährige entwendete zunächst unbemerkt den Autoschlüssel für das Fahrzeug seiner Mutter. Gegen 1.30 Uhr setzte sich der 16 Jahre alte Freund dann ans Steuer und startete den Wagen. Eine gültige Fahrerlaubnis hatte er natürlich noch nicht. Bereits nach wenigen Metern steuerte er den Wagen frontal in ein geparktes Fahrzeug am Fahrbahnrand. Polizeibeamte haben die Schäden dokumentiert und Ermittlungen aufgenommen.

