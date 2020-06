Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Frau vom Taxi mitgeschleift und leicht verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Gestern Nachmittag, 8. Juni 2020, wurde eine 80 Jahre alte Frau beim Verlassen eines Taxis leicht verletzt. Die Seniorin wollte vor ihrer Wohnung an der Grillostraße in Schalke das Taxi verlassen, blieb beim Ausstieg aber mit der Jacke in der Tür hängen. Als der Fahrer anfuhr, schleifte er die Frau etwa zehn Meter mit. Dadurch stürzte die Frau. Der Taxifahrer brachte sie daraufhin in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an. Die Seniorin konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

