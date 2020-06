Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbruch in Supermarkt in Heßler - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte sind in der Zeit von Montag, den 8. Juni 2020, 21.15 Uhr, bis Dienstag, den 9. Juni 2020, 5.45 Uhr, in einen Supermarkt an der Grothusstraße eingebrochen und haben Zigaretten entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter den Rufnummern 0209/ 365 8112 (Kriminalkommissariat 21) oder - 8240 (Kriminalwache) zu melden.

