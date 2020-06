Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahndungstreffer bei Verkehrskontrolle in der Feldmark

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte kontrollierten am 9. Juni 2020 um 00.05 Uhr einen 29-jährigen Autofahrer aus Bremerhaven. Dabei stellte sich heraus, dass der Wagen, mit dem der 29-Jährige unterwegs war, in den polizeilichen Informationssystemen nach Unterschlagung zur Eigentumssicherung ausgeschrieben worden war. Die Polizisten stellten den Wagen sicher. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

