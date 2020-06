Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ein Verletzter nach eskalierten Streitigkeiten in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Am 8. Juni 2020 eskalierten Streitigkeiten zwischen drei Männern im Alter von 45, 51 und 33 Jahren in einer Parkanlage auf der Hagenstraße in Buer. Das Trio geriet in eine körperliche Auseinandersetzung, bei der ein scharfer Gegenstand und Pfefferspray eingesetzt wurden. Der 33-Jährige trug leichte Verletzungen davon. Die eingesetzten Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren ein.

