Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auto ausgebrannt - die Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

In der vergangenen Nacht, 9. Juni 2020, ist auf dem Timmerbrinksweg in Hassel ein Renault Twingo in Flammen aufgegangen und ausgebrannt. Ein Zeuge hatte gegen 0.50 Uhr die Feuerwehr alarmiert, weil er das Feuer sah. Durch den Brand wurden zwei weitere PKW beschädigt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der Sachschaden ist hoch. Da Brandstiftung nicht auszuschließen ist, sucht die Polizei Zeugen, die etwas beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0209/ 365-7112 oder an die Kriminalwache unter -8240.

