POL-OG: Lahr - Erfolgreiche Fahndung nach Raubüberfall

Zu einer räuberischen Erpressung auf eine Spielhalle kam es am Samstagabend gegen 22:45 Uhr. Für zwei jugendliche Tatverdächtige endete dabei die Flucht mit ihrer vorläufigen Festnahme. Mit einer Sturmhaube maskiert, beziehungsweise durch einen Helm unkenntlich, betraten die zwei Verdächtigen die Spielothek in der Straße `Geroldsecker Vorstadt´. Zunächst soll dabei Geld gefordert worden sein, was durch eine Angestellte verweigert wurde. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, soll der 15-Jährige eine Schusswaffe, bei der es sich mutmaßlich um eine Softairwaffe gehandelt haben dürfte, gezogen und die Angestellte damit bedroht haben. Mit einem dreistelligen Betrag suchten der Jugendliche und sein ein Jahr jüngerer, mutmaßlicher Komplize das Weite in Richtung Innenstadt. Durch die Besatzung eines Polizeihubschraubers konnten die Verdächtigen am Boden ausgemacht und Streifenwagen zu deren Aufenthaltsort herangeführt werden. Die beiden zum Teil erheblich alkoholisierten Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischer Erpressung.

