Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Nach einer Unfallflucht am Freitagnachmittag in der Friedhofstraße, haben die Beamten des Polizeireviers Gaggenau die Ermittlungen aufgenommen. Zwischen 15:15 Uhr und 17:15 Uhr war auf Höhe der Hausnummer 4 ein Opel Corsa am Straßenrand parkend abgestellt. Diese streifte offenbar ein unbekannter Fahrzeuglenker und machte sich aus dem Staub, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise auf den möglichen Verursacher nehmen die Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Telefonnummer 07225 9887-0 entgegen.

