Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Teleskopschlagstock und Betäubungsmittel gefunden

Gelsenkirchen (ots)

Bei der Kontrolle eines 20 Jahre alten Mannes gestern am Kampmannsweg in Hassel haben Polizeibeamte einen Teleskopschlagstock und eine geringe Menge Betäubungsmittel gefunden. Sie waren auf den Mann aufmerksam geworden, weil Zeugen die Polizei riefen und angaben, eine Gruppe junger Leute würde auf einem Spielplatz in der Nähe Geräte beschädigen. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen Verstößen gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz. Auf dem Spielplatz konnten keine Beschädigungen festgestellt werden.

