Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Ostönnen - Kistenkipper entwendet

Soest (ots)

Unbekannte Täter entwendeten, in der Zeit zwischen Montagnacht und Dienstagnachmittag, aus einer Lagerhalle an der "Alte Heerstraße" unter anderem einen orangefarbenen Kistenkipper der Marke "Gruse". Vermutlich waren die Täter bereits schon einige Tage zuvor an der Halle tätig gewesen. Ein dort abgestellter Gabelstapler wies am Zündschloss Manipulationsspuren auf. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

