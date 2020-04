Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Brennende Ferienhütte

Rüthen (ots)

Eine Ferienhütte in der Straße "Am Möncherberg" geriet aus bislang ungeklärter Ursache am Dienstag, in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 15.50 Uhr, in Brand. Das Feuer konnte von der Feuerwehr Rüthen gelöscht werden. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm die Ermittlungen auf. Der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02941-91000, zu melden. (reh)

