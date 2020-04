Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Polizei geht von Brandstiftung aus

Geseke (ots)

Am Dienstag, gegen 22.30 Uhr, stand eine circa 20 bis 30 Quadratmeter große Scheune am Feldrand in der Straße "Mühlenbreite" in Flammen. Da die baufällige Hütte über keinen Stromanschluss verfügte und bis auf ein paar Strohreste leer war, geht die Kriminalpolizei nach ersten Erkenntnissen von Brandstiftung aus. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell