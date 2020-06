Polizei Düren

POL-DN: Diebe im Schuhgeschäft

Jülich (ots)

Ein Schuhgeschäft in der Jülicher Innenstadt war am Samstag Schauplatz einer ungewöhnlichen Tatbegehung.

Kurz vor Ladenschluss betraten acht Frauen osteuropäischen Aussehens das Lokal. Eine führte einen Kinderwagen samt Kind mit. Als die Mitarbeiterin ankündigte, dass das Geschäft in wenigen Minuten geschlossen wird, ging die Frau mit dem Kinderwagen in Richtung Ausgang. Dort schlug die Diebstahlssicherung Alarm. Die Mitarbeiterin forderte sie daraufhin auf, stehen zu bleiben, was sie auch tat.

Plötzlich liefen die anderen sieben Frauen in Richtung Ausgang, was die dort stehende Frau nutzen wollte, um ebenfalls hinaus zu gelangen.

Die Mitarbeiterin, die zwischenzeitlich Unterstützung von einem Kollegen bekommen hatte, konnte die Frau noch festhalten. Die anderen Frauen schubsten und stießen sie und ihren Kollegen jedoch zur Seite. Die Frau nahm das Kind aus dem Kinderwagen und konnte mit den anderen in Richtung Poststraße flüchten.

Bei einer Durchsicht des zurückgelassenen Kinderwagens fanden die Angestellten insgesamt 14 Paar Schuhe. Von weiteren sieben Paaren fanden die Mitarbeiter des Schuhladens später die leeren Kartons.

Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls. Zeugen, die gegen 16:00 Uhr am Samstagnachmittag in der Jülicher Innenstadt eine derartige Frauengruppe gesehen haben und die Ermittlungen unterstützen können, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

