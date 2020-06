Polizei Düren

POL-DN: Mutmaßlicher Drogendealer verhaftet

Düren (ots)

Am Freitag durchsuchte die Polizei aufgrund eines Raubdeliktes die Wohnung von zwei jungen Männern in Düren. Dabei fanden die Beamten eine größere Menge an Drogen. Einer der beiden Bewohner wurde vorläufig festgenommen.

Am Freitagmorgen statteten Beamte der Kriminalpolizei zwei Dürenern einen Besuch ab. Anlass war ein zurückliegendes Raubdelikt. Bei der Begehung der Wohngemeinschaft fanden die Kriminalbeamten dann jedoch vorerst keine Hinweise auf den Raub, sondern einen Kühlschrank voller Drogen sowie mehrere Messer und Schreckschusswaffen. Unter anderem beschlagnahmten die Ermittler nicht geringe Mengen an Ecstasy-Pillen, Amphetaminen und Marihuana.

Der mutmaßliche 27-jährige Besitzer der Drogen wurde wegen des Verdachts auf illegalen Handel mit Betäubungsmitteln vorläufig festgenommen.

