Polizei Düren

POL-DN: Zaunelemente und Steinplatten gestohlen

Düren (ots)

Zwischen Donnerstag und Samstag entwendeten unbekannte Täter in Düren Birkesdorf in einem Gewerbegebiet an verschiedenen Orten Zaunelemente.

Zwischen Donnerstagabend, 18:30 Uhr, und Freitagmorgen, 07:50 Uhr, entwendeten Unbekannte auf einem Firmengelände am Langen Graben diverse Zaunelemente, Zaunpfosten und ein Eingangstor. Zudem stahlen sie einige Steinplatten, die vor dem Geschäft gelagert worden waren. Sie verursachten durch ihren Diebstahl einen Schaden im fünfstelligen Bereich und flüchteten unerkannt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde dann ein Unternehmen am Fehlender Feld zur Zielscheibe von Dieben. Zwischen Freitag, 20:00 Uhr und Samstag, 08:15 Uhr entwendeten die Täter auch hier diverse Zaunelemente und das Zauntor.

Die Täter müssen jeweils längere Zeit vor Ort gewesen sein und brauchten zum Transport ein größeres Fahrzeug.

Die Polizei bittet um Hinweise. Mögliche Zeugen können sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei Düren wenden.

