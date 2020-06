Polizei Düren

POL-DN: Messer auf Spielplatz vergraben

Aldenhoven (ots)

Am Sonntag wurden auf einem Spielplatz in Aldenhoven-Siersdorf mehrere Messer gefunden, die mit der Spitze nach oben in den Sand eingegraben waren. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Am Sonntagmittag meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und gab an, auf einem Spielplatz an der Albert-Schweitzer-Straße in Siersdorf mehrere Messer gefunden zu haben, die mit der Spitze nach oben im Sand vergraben worden waren.

Die Polizei stellte die Messer sicher und durchsuchte, gemeinsam mit Mitarbeitern des zuständigen Ordnungsamtes, den Spielplatz auf weitere Messer. Die Beamten verständigten sodann den zuständigen Bauhof. Dieser wird sicherstellen, dass der gesamte Sand auf dem Gelände noch einmal gründlich gekehrt und gesiebt wird um weitere Gefahrenquellen auszuschließen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der 02421 949-6425 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

