Polizei Düren

POL-DN: Von PKW angefahren

Jülich (ots)

Auf der Kurfürstenstraße in Jülich ereignete sich in der Nacht zu Donnerstag ein Unfall.

Gegen 03:50 Uhr meldete sich eine Frau beim Rettungsdienst und gab an, sie wäre von einem Auto angefahren worden und sei nun verletzt. Als die Polizei am Unfallort eintraf, lag die 39-jährige Jülicherin noch auf der Fahrbahn. Sie wies leichte Verletzungen auf. Sie erklärte, von einem dunklen Kleinwagen absichtlich angefahren worden zu sein. Ein Kennzeichen habe sie sich nicht merken können, allerdings solle der Fahrer männlich und etwa 25 bis 30 Jahre alt und südländisch aussehend gewesen sein. Die Frau zeigte deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,78 Promille. Zur ambulanten Versorgung ihrer Verletzung wurde sie mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die von dem Unfall etwas mitbekommen haben oder die sonstige Angaben zur Erhellung des Sachverhaltes machen können, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell