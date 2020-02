Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Polizeieinsatz nach lautem Knall in Mainz-Weisenau

Mainz-Weisenau (ots)

Zeugen melden der Polizei heute um 12:42 Uhr einen lauten Knall in der Mönchstraße in Mainz-Weisenau. Es wird ein Schuss aus einer Waffe vermutet. Polizeibeamte sperren den Bereich um die Mönchstraße herum ab und legen ihre besondere Schutzausstattung an. Kurz darauf kann ein 24-Jähriger in der Wohnung, aus deren Fenster der vermeintliche Schuss abgegeben worden sein könnte, festgenommen werden. Eine Waffe wurde bislang nicht aufgefunden. Ob tatsächlich ein Schuss abgegeben wurde, wird derzeit überprüft. Die Ermittlungen hinsichtlich eines Verstoßes gegen das Waffengesetz dauern an.

