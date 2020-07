Polizei Düren

POL-DN: Beim Abbiegevorgang übersieht Pkw-Fahrerin einen Radfahrer

Nideggen-Brück (ots)

Am Samstag Nachmittag ereignete sich um 14:15 Uhr auf der L246 in Höhe der Einmündung Höhenweg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 56-jähriger Radfahrer aus Bergheim leicht verletzt wurde. Er war mit seinem Fahrrad auf der L246 aus Richtung Schmidt kommend in Richtung Brück unterwegs, als eine 65-jährige entgegenkommende PKW-Fahrerin aus Nideggen nach links in den Höhenweg in Brück einbiegen wollte und den Radfahrer dabei übersah. Eine Kollision mit dem abbiegenden PKW konnte der Radfahrer nicht mehr verhindern und kam dabei zu Fall. Er konnte nach ambulanter Behandlung nach Hause entlassen werden. Es entstand leichter Sachschaden.

