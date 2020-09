Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit 4 Verletzten an der Bahnhofshinterfahrung

Hagen (ots)

Am Samstag, 26.09.2020, kam es gegen 19:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreuzung Bahnhofshinterfahrung / Wehringhauser Straße. Ein 28-jähriger Fahrzeugführer, der mit seinem Ford auf der Bahnhofshinterfahrung in Richtung Haspe unterwegs war, wollte an der Kreuzung nach links auf die Wehringhauser Straße in Richtung Bahnhof abbiegen und übersah dabei einen Audi, der in der Gegenrichtung, aus Haspe kommend, die Bahnhofshinterfahrung befahren wollte. Der 53-jährige Fahrer konnte nicht mehr reagieren, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Hierbei wurden neben den beiden Fahrzeugführern auch zwei Beifahrerinnen in dem Audi, 55 und 20 Jahre alt, leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Telefon: 02331 986-0



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell