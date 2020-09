Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch in Getränkemarkt gesucht

Hagen (ots)

Am Freitagmorgen kam es gegen 0:45 Uhr zu einem Einbruch in einen Getränkemarkt in der Revelstraße. Ein Sicherheitsdienstmitarbeiter hatte die Polizei verständigt, nachdem der Einbruchsalarm des Ladens ausgelöst hatte und vor Ort eine Eingangstür offen stand. Die Polizei stellte unter anderem Hebelmarken fest und durchsuchte das Gebäude. Täter waren jedoch nicht mehr vor Ort. Angaben zur möglichen Tatbeute konnten noch nicht getroffen werden. Hinweise durch Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331 - 986 2066 entgegen. (ra)

