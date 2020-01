Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Emsdetten, Mettingen, Greven, Steinfurt, Einbrüche

Ladbergen, Emsdetten, Mettingen, Greven, Steinfurt (ots)

Ort: Ladbergen, Schulten Kamp Zeit: 31.12.2019, 14.00 Uhr bis 02.01.2020, 17.00 Uhr Unbekannte Täter hebelten an der Doppelhaushälfte die Terrassentür auf. Im Erd- und Obergeschoss betraten sie die Zimmer und durchsuchten die Schränke und Schubladen. Angaben zum Diebesgut können noch nicht gemacht werden. Hinweise bitte unter Telefon 05481/9337-4515.

Ort: Emsdetten-Hembergen, Sandhügel Zeit: 21.12.2019, 05.00 Uhr bis 02.01.2020, 15.45 Uhr An dem Einfamilienhaus wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen. An einer Tür wurde ein Hebelwerkzeug angesetzt. Im gesamten Haus waren die Schränke und Schubladen durchsucht worden. Was die Täter mitgenommen haben, ist noch unklar. Hinweise bitte unter Telefon 02572/9306-4415.

Ort: Mettingen, Knobenesch Zeit: 24.12.2019, 15.00 Uhr bis 02.01.2020, 19.30 Uhr Unbekannte Täter hebelten eine Kellertür auf. Sämtliche Räume wurden betreten und durchsucht. Zur Beute gehören Bargeld und Schmuck. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Ort: Greven, Teichstraße, Schule Zeit: 21.12.2019, 17.00 Uhr bis 02.01.2020, 15.00 Uhr Unbekannte hielten sich in den Räumen der Schule auf, wo sie unter anderem Tabakwaren konsumierten. Aus einem Schrank, den sie aufbrachen, entwendeten sie einen Flachbildschirm. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

Ort: Steinfurt-Bu., Stegerwaldstraße, Kindertagesstätte Zeit: 02.01.2020, 05.00 Uhr bis 06.10 Uhr Ein unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zur Kindertagesstätte, wobei er einen optischen Alarm auslöste. Im Gebäude brach er drei weitere Türen auf und durchsuchte die Räume. Über ein Fenster verließ der Täter das Gebäude und fuhr mit einem Fahrrad davon. Eine Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Offenbar hatte der Unbekannte nichts gestohlen. Hinweise bitte unter Telefon 02551/15-4115.

Ort: Steinfurt-Bu., Liedekerker Straße, Schule Zeit: 18.12.2019, 08.30 Uhr bis 02.01.2020 Während der Ferien ist ein Unterrichtscontainer aufgebrochen worden. Dieser befindet sich hinter der Schule. Verschiedene Schränke wurden aufgebrochen. Angaben zum Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden. Hinweise bitte unter Telefon 02551/15-4115.

Ort: Greven, Am Fiskediek, Grundschule Zeit: 21.12.2019, 17.00 Uhr bis 02.01.2020, 10.00 Uhr Unbekannte stiegen aufs Dach und schlugen ein Dachfenster ein. Im Gebäude durchwühlten sie in mehreren Räumen die Schränke. Ob die Täter etwas erbeutet haben, steht noch nicht fest. Der Sachschaden ist mit etwa 5.000 Euro erheblich. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

