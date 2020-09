Polizei Hagen

POL-HA: Mann führt Fahrzeug unter Drogeneinfluss

Hagen (ots)

Donnerstagabend gegen 22 Uhr führte die Polizei eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Bahnhofstraße durch. Die Beamten hielten einen 20-Jährigen mit seinem Elektrokleinstfahrzeug an. Der Mann wirkte auffallend nervös und gab schließlich auf Nachfrage an, dass er Drogen konsumiert hatte. Ein freiwilliger Vortest bestätigte die Angabe, sodass der Hagener eine Blutprobe abgeben musste. Ihm wurde das Führen von Kraftfahrzeugen bis zum vollständigen Abbau der Substanzen untersagt. Er erhält eine Anzeige. (ra)

