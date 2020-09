Polizei Hagen

POL-HA: Leichtverletzte 24-Jährige nach Unfall

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 23.09.2020 gegen 09 Uhr, kam es in der Körnerstraße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 24-Jährige mit ihrem Seat in Richtung Sparkassen-Carree unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr sie im Kreuzungsbereich Körnerstraße / Karl-Marx-Straße auf einen verkehrsbedingt stehenden Peugeot einer 46-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Peugeot auf den davor stehenden Passat eines 55-Jährigen geschoben. Die 24-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 4.500 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (ra)

