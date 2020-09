Polizei Hagen

POL-HA: Deutsch Drahthaar aus Garten ausgebüxt

Bild-Infos

Download

Hagen (ots)

Am Donnerstagmorgen verständigte eine 62-Jährige die Polizei, nachdem ein Hund auf der Steinhausstraße fast von einem Auto überfahren worden war. Der Fahrzeugführer konnte glücklicherweise rechtzeitig bremsen und fing den zutraulichen Rüden mit Hilfe der Anwohnerin ein. Diese nahm den Deutsch Drahthaar bis zum Eintreffen der Polizei in Obhut. Die Beamten nahmen den Hund zunächst mit zur Wache. Dort hatte bereits der 56-jährige Besitzer den Verlust seines Tieres gemeldet. Ulan, so der Name des ausgebüxten Hundes, war gegen 06:30 Uhr aus dem Garten abgehauen. Er konnte wenig später seinem erleichterten Herrchen übergeben werden. (ra)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell