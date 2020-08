Polizei Hagen

POL-HA: Erhöhtes Aufkommen von Anrufen falscher Kriminalbeamter

Hagen (ots)

Am Montag (10.08.2020) kam es in Hagen erneut zu einem deutlich erhöhten Aufkommen von Anrufen falscher Kriminalbeamter. Glücklicherweise ist der Polizei kein Fall bekannt geworden, bei dem ein tatsächlicher Vermögensschaden eingetreten ist. Die Masche ist nach wie vor die Gleiche: Die Betrüger geben sich als Kriminalbeamte aus und versuchen unter diversen Vorwänden Informationen über persönliche Daten und Vermögensbestände der Angerufenen zu bekommen. Im Anschluss sollen die Wertgegenstände dann übergeben werden. Die Polizei weist nochmals daraufhin, dass sie niemals sensible Daten wie Passwörter oder ähnliches abfragt. Auch fordert die Polizei nicht dazu auf, Bargeld oder Wertgegenstände zu übergeben. Nach einem betrügerischen Anruf sollten Betroffene die echte Polizei anrufen. (ts)

