Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/Bankmitarbeiter verhindert Betrug

Coesfeld (ots)

Über einen längeren Zeitraum haben Unbekannte versucht, 2400 Euro von einer 81-jährigen Frau aus Dülmen zu erbeuten. Im Wechsel riefen eine Frau und ein Mann unter dem Vorwand an, dass aufgrund einer nicht erfolgten Kündigung die Summe noch offen sei. Für was die Kündigung nötig ist, erwähnten diese nicht. Weil die Unbekannten weiter anriefen, wollte die Frau am Freitag (19.6.20) die Summe überweisen. Der Mitarbeiter einer Volksbankfiliale wies die Seniorin auf den möglichen Betrug hin, worauf sie die Polizei rief.

- Die Polizei rät, nach Namen, Adresse und Telefonnummer des Anrufers zu fragen.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und beenden Sie das Gespräch, wenn Ihnen etwas merkwürdig vorkommt.

- Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

