Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld /Vor Betrug bewahrt

Coesfeld (ots)

Um ein Haar wäre eine 74-jährige Coesfelderin 800 Euro losgewesen. Weil eine Überweisung nicht möglich war, ist die Frau dem Betrüger nicht aufgesessen. Ein unbekannter Mann rief sie zum ersten Mal am Donnerstag (18.06.20) gegen 12 Uhr an und gab sich als "Herr Wagner" von der Volksbank aus.

Dieser sagte ihr, dass sie 2016 an einem Gewinnspiel teilgenommen und dafür nicht gezahlt habe. Die Coesfelderin solle 800 Euro in die Türkei überweisen, da in Hannover bereits ein Verfahren gegen sie laufe und der Staatsanwalt involviert sei.

Weil der unbekannte Anrufer bei Nichtzahlung der 800 Euro mit weiteren Kosten drohte, wollte die 74-Jährige die Summer überweisen. Jedoch war das an dem Tag nicht möglich.

Gegen 19 Uhr rief "Herr Wagner" noch einmal an. Er wollte wissen, ob die Coesfelderin das Geld überwiesen habe. Weil das nicht der Fall war, wollte der falsche Bankmitarbeiter einen Treffpunkt ausmachen. An dem Ort sollte sie die Summe hinterlegen. Der Frau war das aber nicht möglich.

Als "Herr Wagner" am Freitagmorgen (19.06.20) erneut anrief, gab die Seniorin dem Betrüger deutlich zu verstehen, dass er sie in Ruhe lassen soll. Sie sagte, dass sie die Polizei eingeschaltet habe. Daraufhin wurde der Unbekannte ausfallend und wütend.

Die Frau schätzt den Anrufer auf 39 bis 42 Jahre. Er sprach akzentfrei deutsch.

- Die Polizei rät, nach Namen, Adresse und Telefonnummer des Anrufers zu fragen.

- Vergewissern Sie sich bei Ihrer Bank, ob wirklich solch eine Forderung offen ist. Nutzen Sie für den Rückruf die Telefonnummer aus dem Telefonbuch und nutzen Sie keinesfalls die Rückruffunktion.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und beenden Sie das Gespräch, wenn Ihnen etwas merkwürdig vorkommt.

- Niemals sollen Geld und Wertsachen an unbekannte Personen übergeben werden.

- Bankmitarbeiter schlagen keine Treffpunkte für Geldübergaben vor.

- Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

