Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Rekener Straße/Autos beschädigt und weggefahren

Coesfeld (ots)

Ein 52-jähriger Coesfelder soll am Donnerstagabend einen Unfall verursacht haben und weggefahren sein. Gegen 18.40 Uhr erhielt die Polizei in Coesfeld den Einsatz, zur Rekener Straße zu fahren. Dort hatte ein Mann zwei Autos mit seinem Fahrzeug beschädigt und fuhr im Anschluss weg. Er kümmerte sich nicht um seine Anschlusspflichten. Die Zeugen konnten den Verursacher und das Auto beschreiben. Sie gaben zudem an, dass dieser betrunken gewesen sei. Wenig später entdeckten Polizisten den am Unfall beteiligten Wagen an der Hansestraße. Kurz darauf stießen sie auch auf den mutmaßlichen Autofahrer, der auf die Beschreibung der Zeugen passte. Ein Alkoholtest vor Ort war positiv. Der Coesfelder musste mit zur Wache, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und stellten den Führerschein sicher. Auf den 52-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren zu.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell