Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Konrad-Adenauer-Straße

Werkzeuge aus Turnhallenrohbau gestohlen

Coesfeld (ots)

Durch Manipulationen an einer verschlossenen Kellertür gelangten Unbekannte in den Rohnbau einer Turnhalle an der Konrad-Adenauer-Straße. In der Nacht zum Dienstag dragen die unbekannten Täter in die Kellerräume ein. Hier stahlen sie vorgefundene Werkzeuge. An einem geöffneten Bauzaun konnte ein Teil des Diebesgutes aufgefunden werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

