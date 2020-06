Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hellweg/Handtasche aus Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Durch das Einschlagen der Scheibe der Beifahrertür gelangten Unbekannte in den Besitz einer schwarzen Handtasche. Der graue 1-er BMW war am Montag im Zeitraum von 17.45 bis 19 Uhr auf einem Parkplatz am Quarzwerksee abgestellt. Die Handtasche war auf der Rücksitzbank abgelegt.Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930. In diesem Zusammenhang weist die Polizei Coesfeld darauf hin, dass Autos nicht als Safe genutzt werden sollen. In den vergangenen Wochen ist es im Kreisgebiet immer wieder zu Diebstählen aus Autos gekommen, in denen sich offensichtlich Wertgegenstände befanden. In den meisten Fällen befanden sich die Autos auf Parkplätzen in der Nähe von Ausflugsgebieten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell