Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Niesweg/Zeugen für Körperverletzung gesucht

Coesfeld (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Radfahrer und bislang drei unbekannten Männern kam es am Samstag (13.6.20) gegen 18 Uhr in Senden. Bisher ist bekannt, dass ein 64-jähriger Radfahrer aus Senden die Straße Niesweg in Richtung Gartenstraße befuhr. In Höhe des Kreisverkehrs standen drei Männer auf dem Radweg. Laut Aussage des 64-Jährigen bat er diese, Platz zu machen. Der Bitte kamen sie nicht nach. Aus diesem Grund umfuhr er das Trio und kam ins Straucheln. Um einen Sturz zu verhindern, hielt der Sendener an. Einer der Männer ging auf den Radfahrer zu und schubste diesen, sodass er stürzte. Die drei Unbekannten sind Richtung Bulderner Straße weggegangen.

Sie werden wie folgt beschrieben:

1.Person:

- 25-30 Jahre - ca. 1,75 Meter - kurze braune Haare

2.Person: -25-30 Jahre -Ca. 1,70 Meter -Schwarze Haare

3.Person: -25-30 Jahre -Ca. 1,80 Meter -Dunkele Haare

Unter 02591-7930 bittet die Polizei in Lüdinghausen die drei Männer und weitere Zeugen sich zu melden, um den Sachverhalt aufzuklären.

