POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Wohnhausbrand in Schrozberg

Am Mittwoch gegen 23:00 Uhr wurde die Feuerwehr zum Brand eines Carports im Hölderlinweg alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte das Feuer bereits auf die Holzfassade des Wohnhauses übergegriffen. Im weiteren Verlauf geriet der Dachstuhl des Hauses in Brand. Im Carport wurden zwei Autos vollständig zerstört und das Wohnhaus wurde durch das Feuer offensichtlich unbewohnbar. Die Nachlöscharbeiten waren um 04:00 Uhr noch nicht abgeschlossen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, nicht zuletzt weil die beiden Bewohner durch die in der Wohnung installierten Rauchmelder alarmiert wurden und das Haus unbeschadet verlassen konnten. Die Schadenshöhe dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mindestens 500.000 Euro belaufen. Zur Brandursache können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Am Brandort waren die Feuerwehren aus Schrozberg, Blaufelden, Gerabronn und Crailsheim, sowie die SEG Crailsheim mit insgesamt 17 Fahrzeugen und 92 Einsatzkräften im Einsatz.

