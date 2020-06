Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, Broholt

Seitenscheibe eines geparkten Autos eingeschlagen - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Die Seitenscheibe eines geparkten Daimlers schlugen am Sonntag in der Zeit von 14.30 Uhr bis 15.35 Uhr noch unbekannte Täter auf einem Parkplatz im Bereich Broholt in Ottmarsbocholt ein. Sie durchsuchten die auf der Rückbank liegen gelassenen persönlichen Sachen der 53-jährigen Halterin. Danach flüchteten sie, nach derzeitigem Kenntnisstand ohne Diebesgut, in unbekannte Richtung.

An dieser Stelle noch mal der Hinweis: Lassen sie keine Wertgegenstände oder andere persönliche Sachen im Auto zurück!

Hinweise nimmt die Polizei unter 02591-7930 entgegen.

