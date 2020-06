Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Auf dem Quellberg - Autofahrer entfernt sich nach Unfall unerlaubt, Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Am Samstag, 13.06.2020, zwischen 11.30 - 12.00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer ein auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Dülmen, Auf dem Quellberg, abgestelltes Fahrzeug und entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Tel. 02594-7930 mit der Polizei in Dülmen in Verbindung zu setzen.

