Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen-Rorup, Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - eine Person leicht verletzt

Coesfeld (ots)

Am 13.06.2020, gegen 17:48 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Coesfelder mit seinem Pkw die K12, aus Rorup kommend, in Fahrtrichtung Coesfeld. In einer Linkskurve kam der 34-jährige Mann nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte in den linken Straßengraben und überschlug sich im Anschluss mit seinem Fahrzeug. Der alkoholisierte Fahrzeugführer verletzte sich durch den Unfall leicht und wurde mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Dem 34-jährigen Coesfelder wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

