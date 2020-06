Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Hahnenberg

Heckscheibe entglast - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Vermutlich mit einem faustgroßen Stein schlugen noch unbekannte Täter die Heckscheibe eines geparkten Autos eines 33-jähirgen Olfeners ein. Die Frontscheibe weist ebenfalls einen erheblichen Steinschlag auf und ist durch diesen stark beschädigt. Der Angler aus Olfen parkte sein Auto am Freitagabend auf einem Parkplatz in der Nähe der Kanalbrücke und stellte die Beschädigungen bei seiner Rückkehr am Samstagmorgen gegen 02.00 Uhr fest. Wertgegenstände wurden offenbar nicht aus dem Fahrzeug entwendet. Über die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nichts gesagt werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

