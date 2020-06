Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, B235/Sendenerin schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Schwer verletzt hat sich eine 18-jährige Autofahrerin aus Senden bei einem Unfall am Donnerstag (11.06.20). Sie fuhr gegen 15 Uhr auf der B235 aus Senden kommend in Richtung Lüdinghausen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam die Frau in Höhe des Abzweigs nach Ottmarsbocholt nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach im Straßengraben liegen. Mit einem Rettungswagen kam die 18-Jährige in ein Krankenhaus. Die Unfallstelle war kurzzeitig voll gesperrt.

