POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, Unterstraße/Rettungshubschrauber fliegt Jugendlichen ins Krankenhaus

Ein Rettungshubschrauber hat einen schwer verletzten 16-Jährigen aus Nordkirchen in ein Krankenhaus geflogen. Der Jugendliche war am Donnerstagabend mit seinem Fahrrad gestürzt.

Gegen 20.18 Uhr befuhr er die Oberstraße in Südkirchen. An der Einmündung Oberstraße / Unterstraße versuchte er nach bisherigen Erkenntnissen zu bremsen, um auf möglichen Querverkehr zu achten. Aufgrund eines technischen Defekts an der Hinterradbremse seines Fahrrads gelang ihm das nicht. Nach aktuellem Stand fuhr der 16-Jährige ungebremst über die Fahrbahn der Unterstraße hinweg gegen einen Bordstein und fiel hin. Hierbei prallte er vermutlich gegen ein Verkehrsschild auf dem angrenzenden Grünstreifen neben der Fahrbahn der Unterstraße.

