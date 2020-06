POL-COE: Havixbeck - Autofahrer und Rennradfahrerin stoßen zusammen

Polizei Coesfeld

Am Donnerstag, 11.06.2020, 12.35 Uhr, kam es in Havixbeck, Herkentrup, Höhe Haus Nr. 12, zu einem Zusammenstoß zwischen einer 25 Jahre alten Rennradfahrerin aus Münster und einem 33 Jahre alten Autofahrer aus Havixbeck. Der Autofahrer wollte wohl, von einem Gemeindeweg kommend, auf die K 50 fahren, wobei er den Radweg überqueren musste, der parallel zur K 50 verläuft. Hierbei stieß er mit der von rechts kommenden Radfahrerin zusammen, die den Radweg in Richtung Hohenholte befuhr. Die Radfahrerin wurde mit leichten Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstanden leichte Schäden.

