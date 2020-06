Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld - Autofahrer unter Drogeneinfluss

Coesfeld (ots)

Am Donnerstag, 11.06.2020, 03.25 Uhr, wurde in Coesfeld, Goxel, ein 35 Jahre alter Autofahrer aus Bocholt angehalten und kontrolliert. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Zudem befand sich in dem Auto ein kleiner Behälter mit Marihuana. Die Drogen wurden sichergestellt, dem Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

