Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Außenwand der Marienschule mit Graffiti beschmiert

Coesfeld (ots)

Eine Außenwand der Marienschule Dülmen haben Unbekannte mit Graffiti beschmiert. Die Tatzeit liegt zwischen 16.15 Uhr am Dienstag und 7 Uhr am Mittwoch. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter 02594-7930 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell