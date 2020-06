Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Recheder Mühlenweg/Auto aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Als eine 31-jährige Frau aus Selm am Dienstagabend zum Auto zurückkehrte, erlebte sie eine böse Überraschung. Unbekannte hatten eine Scheibe eingeschlagen und die Handtasche gestohlen. Das Auto stand im Bereich der Steverunterführung am Dortmund-Ems-Kanal. Die Tatzeit liegt zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr. Die Polizei rät, Wertgegenstände nicht im Auto zu lassen. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

