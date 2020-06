Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Kurt-Schumacher-Straße/Gestohlenes Fahrrad möchte wieder nach Hause

Coesfeld (ots)

Erst am Busbahnhof gestohlen, dann an der Seppenrader Straße in den Kanal geworfen und nun noch immer nicht zu Hause. Die Polizei sucht den Besitzer eines Kettler Pedelcs, der am Abend des 23. Mai 2020 sein Fahrrad am Busbahnhof abgestellt hatte und ohne Gefährt den Heimweg antrat.

Zwei junge Mädchen stahlen das Pedelec daraufhin. Am nächsten Tag beobachteten Zeugen, wie eines von ihnen das Rad in den Kanal schmiss. Der Besitzer/die Besitzerin soll sich bei der Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930 melden oder auf der Wache vorbeikommen.

