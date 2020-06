Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Haverlandweg/Betrüger bestehlen Seniorin

Coesfeld (ots)

Sie gaben sich als Handwerker aus und bestahlen eine 84-jährige Seniorin vom Haverlandweg in Dülmen. Trickbetrüger haben sich am Dienstag Zugang zur Wohnung der Frau verschafft. Gegen 12.30 Uhr klingelten sie an der Haustür. Als die Seniorin aufmachte, gaben sich zwei Männer als Handwerker aus. Diese behaupteten, dass es wegen angeblicher Probleme mit der Wasserqualität nötig sei, Rohre zu überprüfen. Um die Lüge zu untermauern, hielten die Männer der 84-Jährigen Dokumente entgegen, die den Anschein von Ausweisen erwecken sollten. Die Dame ließ beide Männer in die Wohnung und ging mit ihnen in die Küche. Einer der Täter telefonierte fortlaufend in einer anderen Sprache, die die Frau nicht zuordnen konnte. Nach rund 20 Minuten verließen die Trickbetrüger ad hoc die Wohnung. Eine Zeugin beobachtete, wie die angeblichen Handwerker mit einem dritten Mann flüchteten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wartete ein dritter, unbekannter Täter vor der Haustür. Der permanent telefonierende falsche Handwerker hielt den Mann vor der Tür vermutlich auf dem Laufenden über das, was in der Küche passiert. Als die Situation für ihn günstig war, betrat er die Wohnung und entwendete aus dem Schlafzimmer mehrere Schmuckstücke.

Die drei tatverdächtigen Männer können wie folgt beschrieben werden:

1. Mann:

- ca. 25-35 Jahre alt, ca. 180-190 cm groß, kräftige Statur, dunkles kurzes Haar, dunkle Kleidung, deutschsprachig.

2. Mann:

- ca. 25-35 Jahre alt, ca. 155 - 160 cm groß, schlanke Statur, dunkles kurzes Haar, dunkle Kleidung, ausländischer Akzent.

3. Mann vor der Tür: - ca. 35-45 Jahre alt, ca. 175-185 cm groß, kräftigere Statur und dunkles Haar, rundes Gesicht, führte eine graue Umhängetasche mit sich.

Die Polizei rät:

- Wenn unangemeldete Handwerker bei einem klingeln und in die Wohnung wollen, ist es wichtig zu fragen, von welcher Firma die kommen. Ein Anruf kann Klarheit bringen. - Solange das nicht geklärt ist, sollten die vermeintlichen Handwerker vor der geschlossenen Tür warten. - Gibt es keinen Termin, sollten diese vermeintlichen Handwerker nicht hineingelassen werden.

Im Dienstgebäude der Wache Dülmen liegen Broschüren mit dem Titel "Im Alter sicher leben" aus. Diese ist auch im Internet zu finden: www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/228-im-alter-sicher-leben/

Die Polizei in Dülmen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02594-7930 zu melden.

