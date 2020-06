Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Letter Straße/Corona-Plakate angezündet

Coesfeld (ots)

Seinen Frust über die andauernde Corona-Pandemie ließ ein 24-jähriger Coesfelder am Dienstagabend an städtischen Plakaten in Coesfeld aus. Gegen 22.35 Uhr beobachtete eine Zeugin den alkoholisierten jungen Mann dabei, wie er an der Letter Straße Plakate von einer Laterne riss und anzündete. Die eingetroffenen Beamten löschten das Feuer. Auf den städtischen Plakaten sind Verhaltenstipps aufgelistet, durch die eine Ansteckung mit dem Coronavirus verhindert werden soll. Der Coesfelder erhielt die Gelegenheit, seinen Rausch im Gewahrsam auszuschlafen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

