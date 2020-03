POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Am Freitagvormittag, 20.03.2020, zwischen 10:45 und 12:15 Uhr verursachte auf dem Parkplatz eines ansässigen Krankenhauses im Stadtteil Gartenstadt ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Verkehrsunfall und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am beschädigten grauen BMW der 5er Baureihe entstand vermutlich im Rahmen eines Parkvorgangs ein Streifschaden in wirtschaftlicher Höhe von ca. 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder per Email piludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

